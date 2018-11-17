Пицца с ананасами победила президента Исландии

Рейкьявик, , 05:04 — REGNUM Президент Исландии Гудни Йоханненссон извинился за свой призыв запретить пиццу с ананасами, сообщает CBC.

Он заявил, что со своим призывом он «зашел слишком далеко», однако подчеркнул, что до сих пор гавайскую пиццу не любит. Исландский президент добавил, что в свободной стране каждый человек имеет выбирать ту пиццу, которая ему по душе.

Ранее, в 2017 году на встрече со студентами Йоханненссон заявил, что запретил бы пиццу с ананасами, если бы у него были для этого необходимые полномочия. Он подчеркнул, что считает Исландию рыбацкой страной, поэтому морепродукты в пицце смотрелись бы лучше, чем ананасы.