Лондон, , 03:06 — REGNUM В Лондоне на 94-м году жизни скончался российский биохимик Жорес Медведев, сообщил писатель Семен Резник в своем письме друзьям.

Позже информацию о смерти ученого подтвердил его брат-близнец писатель Рой Медведев. Он рассказал, что причиной смерти Жореса Медведва стал сердечный приступ. Он подчеркнул, что врачи, приехавшие на вызов, не смогли спасти его жизнь. Прощание с ученым пройдет в посольстве России в Лондоне.

Жорес Медведев родился 14 ноября 1925 года в Тбилиси, в 1950 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева. В академии Медведев проработал до 1962 года, став старшим научным сотрудником.

В 1972 году уехал по приглашению работать в Англию, однако в 1973 году был лишен советского гражданства и не смог вернуться на родину. В Великобритании работал в отделе генетики Национального института медицинских исследований и занимался вопросами геронтологии.