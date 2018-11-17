Президент осмотрел полки одной из аптек Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, , 01:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин проверил наличие лекарств в одной из санкт-петербургских аптек, сообщает портал 78.ru.

Президент вечером 16 ноября после выездного совещания по вопросам лекарственного обеспечения зашел в аптеку «Вита-Экспресс» на улице Железнодорожной, дом 24, чтобы проверить обеспеченность лекарствами.

По словам заведующей, что здесь ведется мониторинг наличия медикаментов из перечня жизненно важных и необходимых препаратов.

Вместе с Путиным в аптеку зашли глава Минздрава РФ Вероника Скворцова и мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов.

На выходе из аптеки президент пообщался с местными людьми жителями, один из которых сказал:

«Мы думали, вы приболели»

«Нет, слава богу», — ответил президент.

Напомним, 16 ноября в Санкт-Петербурге глава государства провел совещание об обеспечении лекарствами: обсуждали доступность медикаментов для людей, контроль качества препаратов, доступность лекарств для льготников.

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