В Бангладеш прошли первые столкновения оппозиционеров с полицией

Дакка, , 20:47 — REGNUM В районе Нойапалтан г. Дакки — столицы Бангладеш — прошли первые за время предвыборной кампании столкновения оппозиционеров и служб охраны правопорядка. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», представители оппозиционных сил развернули протестное шествие перед штаб-квартирой основной оппозиционной партии Бангладеш — Бангладешской националистической партии. Представители служб охраны правопорядка 14 ноября предприняли попытку подавления участников шествия, что повлекло за собой ответные действия протестующих.

По имеющимся у журналистов данным, в ходе столкновений с сотрудниками правоохранительных органов были подожжены два полицейских автомобиля. Сразу после начала столкновения полиция заняла оборонительную позицию. Чуть позже был применен слезоточивый газ, также полиция использовала резиновые дубинки. Через пару часов порядок был восстановлен, полиция ищет виновных.