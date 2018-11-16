В Госдуме предложили освободить обслуживающиеся у дилеров автомобили от ТО

Москва, , 17:56 — REGNUM Водителей автомобилей, регулярно проходящих техобслуживание в официальных дилерских центрах, следует освободить от дополнительного прохождения техосмотра (ТО). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Если посмотреть, как у нас реально проводятся техосмотры, то есть водители, которые действительно обслуживают свои машины в специализированных сервисах и дилерских центрах, в том числе для того, чтобы работал гарантийный срок на транспортное средство. Этих водителей вообще необходимо освободить от прохождения техосмотра», — считает Нилов.

По его словам, регулярное прохождение обслуживания в официальном дилерском центре снимает вопросы о качестве автомобиля и его возможности безопасно ездить по дорогам. Поэтому проходить еще один техосмотр и оформлять соответствующие документы необязательно.