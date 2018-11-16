Польская православная церковь воспрещает контакты с раскольниками из Киева

Варшава, , 17:22 — REGNUM Собор епископов Польской автокефальной православной церкви ввел запрет для своих священнослужителей на контакты с представителями так называемых «киевского патриархата» и «автокефальной церкви», сообщается в опубликованных 16 ноября итогах собора епископов.

«Святой собор епископов запрещает духовным лицам Польской автокефальной православной церкви вступать в контакты со «священниками» так называемого «киевского патриархата» и так называемой «автокефальной церкви», которые в текущей деятельности сделали много зла», — указано в сообщении.

Подчеркивается, что эти лица, лишенные как священства, так и рукоположения, не должны управлять установлением мира в Украинской православной церкви, так как их действия приводят лишь к усугублению беспорядка и хаоса.

Собор епископов Польской православной церкви особо отметил, что «только соблюдение догматических и канонических норм Церкви и сохранение вековых традиций защитят Православие от сложных экклезиальных последствий в международном масштабе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действия Константинопольского патриархата, украинских раскольников и киевских властей осудили иерархи Сербской церкви. Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом, а собор епископов УПЦ заявил, что попытки организовать автокефалию на Украине являются лишь прикрытием для легализации церковного раскола.

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