Пятница, 16 Ноября 2018 года
18:36:31 МСК

Польская православная церковь воспрещает контакты с раскольниками из Киева

Общество

«Их действия провоцируют еще больший хаос и беспорядок»

Польская православная церковь воспрещает контакты с раскольниками из Киева
Самюэл ван Хогстратен. Прокаженные. 1650

Варшава, 16 ноября 2018, 17:22 — REGNUM  Собор епископов Польской автокефальной православной церкви ввел запрет для своих священнослужителей на контакты с представителями так называемых «киевского патриархата» и «автокефальной церкви», сообщается в опубликованных 16 ноября итогах собора епископов.

«Святой собор епископов запрещает духовным лицам Польской автокефальной православной церкви вступать в контакты со «священниками» так называемого «киевского патриархата» и так называемой «автокефальной церкви», которые в текущей деятельности сделали много зла», — указано в сообщении.

Подчеркивается, что эти лица, лишенные как священства, так и рукоположения, не должны управлять установлением мира в Украинской православной церкви, так как их действия приводят лишь к усугублению беспорядка и хаоса.

Собор епископов Польской православной церкви особо отметил, что «только соблюдение догматических и канонических норм Церкви и сохранение вековых традиций защитят Православие от сложных экклезиальных последствий в международном масштабе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действия Константинопольского патриархата, украинских раскольников и киевских властей осудили иерархи Сербской церкви. Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом, а собор епископов УПЦ заявил, что попытки организовать автокефалию на Украине являются лишь прикрытием для легализации церковного раскола.

Читайте ранее в этом сюжете: В УПЦ рассказали, как ответят власти и раскольникам на реквизицию храмов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить