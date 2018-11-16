На Среднем Урале обещают разобраться с ситуацией в «Юнармии»

Екатеринбург, , 16:04 — REGNUM Свердловскую «Юнармию» ждет проверка со стороны и.о. главы свердловского департамента молодежной политики Олега Гущина. В первый же день выхода на должность преемник прославившейся Ольги Глацких пообещал разобраться со скандалом в общественном движении, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С просьбой «разобраться» к Гущину обратился депутат областного Заксобрания Александр Коркин. «Загубили «Юнармию», — с грустью заявил депутат. Он напомнил чиновнику, что у движения есть проблема с закупкой формы. Есть проблемы и с руководством — бывшего главу свердловской Юнармии Андрея Терлеева «подвинули на каких-то личных амбициях», уточнил Коркин. «Думаю, с вашей помощью нужно будет решать», — закончил Коркин.

Гущин, только что до этого выдержавший первое в новой должности совещание, пообещал Коркину, что уже 19 ноября займётся вопросом «Юнармии». «Будем срочно решать», — заверил он депутата.

Напомним, последний приём в свердловское отделение «Юнармии» прошел в начале ноября 2018 года. В военно-патриотическую организацию вступили 25 молодых свердловчан. На торжественном приёме никак не сказалась сложная ситуация с руководством местного отделения: в начале сентября там фактически образовалось двоевластие.