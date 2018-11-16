Калужская область отличилась худшими ФАПами в России

Москва, , 15:40 — REGNUM В Калужской области находятся самые плохие поликлиники в России. Так, медучреждения региона попали в топ-10 худших медицинских организаций в стране. При этом в списке они заняли стразу шесть позиций. Таковы результаты Всероссийского конкурса «Моя плохая поликлиника», проведённого активистами ОНФ. Об этом 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе калужского отделения региональной организации ОНФ.

Лидер в топ-10 фотографий в категории «Моя плохая поликлиника» — Угранская центральная районная больница в Смоленской области, стены, окна и потолки отделений которой облеплены полчищами мелких мух.

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Второе место занял ФАП в селе Бережки Калужской области также с насекомыми на подоконнике, но уже мертвыми, и убирать их никто не торопится. Третье место — у городской детской поликлиники № 1 Копейска Челябинской области. Пациенты признаются, что им страшно не только находиться внутри учреждения, но даже приближаться к нему. Здание перекошено, на потолках отваливаются куски штукатурки, стены в трещинах.

Также в списке антилидеров — Бакеевский ФАП в калужском селе Бережки. К двери одноэтажной медорганизации ведёт полусгнивший мостик, перекинутый через канаву, в самом здании старая проводка и разваливающиеся по кирпичику стены.

Не лучше ситуация обстоит и в ФАП в посёлке Примерный и фельдшерском пункте деревни Большое Заборье Калужской области.

«Ещё одна локация для отечественного фильма ужасов — ФАП-призрак в деревне Савино Калужской области. Заброшенное здание заросло травой и кустарником, окна разбиты. А главное — ФАП числится в списке действующих», — рассказали в ОНФ.

Также в топ-10 худших поликлиник вошли ФАПы в Инсарском районе Мордовии и в деревне Вохменка Курганской области.

Все материалы ОНФ направит в адрес региональных министерств здравоохранения.

Напомним, что в апреле 2018 года Общероссийский народный фронт и Фонд «Здоровье» объявили фотоконкурс «Моя поликлиника/Мой ФАП», цель которого — привлечь внимание граждан к теме оказания первичной медицинской помощи в их регионе, а также открыть новые таланты в области фотографии. Конкурс проходил в двух категориях: «Моя хорошая поликлиника» и «Моя плохая поликлиника». На конкурс поступили фотоработы из 42 регионов России.