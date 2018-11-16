В Казахстане призвали реформировать ситему юридического образования

Астана, , 14:27 — REGNUM Профессиональный уровень юристов в Казахстане оставляет желать лучшего, заявил председатель Высшего судебного совета Казахстана Талгат Донаков, сообщает 16 ноября издание Tengrinews.kz.

По его мнению, в Казахстане необходимо коренным образом реформировать систему юридического образования, так как выпускники показывают очень низкий уровень знаний.

Донаков добавил, что из 100 человек, сдающих квалификационный экзамен, проходят всего пять.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Казахстана Абай Рахметулин заявил, что в республике насчитывается 245 вакантных мест судей. Многие судьи уходят, не выдерживая чрезмерной нагрузки.

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