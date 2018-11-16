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Подростку из Барнаула устроили травлю в школе: следствие начало проверку

Общество

На нападки со стороны учеников пожаловать мать 14-летнего мальчика

Подростку из Барнаула устроили травлю в школе: следствие начало проверку
Jesus Rodriguez
Подросток

Барнаул, 16 ноября 2018, 14:14 — REGNUM  В Барнауле в одной из школ группа учащихся-подростков устроила травлю 14-летнему мальчику. О применении физического и психологического насилия в отношении ребёнка в социальных сетях сообщила мать потерпевшего. В настоящее время расследованием инцидента занялись следственные органы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Алтайскому краю 16 ноября, организовано проведение доследственной проверки.

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Известно, что руководство образовательного учреждения и классный руководитель пострадавшего ребёнка знали о нападках школьников, однако «каких-либо мер к пресечению противоправных действий и к урегулированию конфликта между подростками не последовало».

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям педагогов и руководства школы, допустивших совершение противоправных действий в отношении школьника. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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