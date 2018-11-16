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В Брестской крепости нашли тайник с советскими боеприпасами

Общество

Были найдены две советские противотанковые мины ТМ-35, принятые на вооружение в 1935 году, а также более восьми десятков патронов различных калибров

Брест, Белоруссия, 16 ноября 2018, 13:43 — REGNUM  В ходе работ по реконструкции моста через реку Мухавец в Брестской крепости рабочие обнаружили тайник с боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает 16 ноября «БелТА».

По сведениям агентства, при проведении земляных работ утром 15 ноября были найдены две советские противотанковые мины ТМ-35, принятые на вооружение в 1935 году, а также более восьми десятков патронов различных калибров. Все боеприпасы были уничтожены саперами.

Напомним, на территории Брестской крепости к утру 22 июня из 9000 человек не более 1200 имели при себе оружие. Война не была объявлена, а согласно уставу и нормам мирного времени, бойцы дежурных подразделений имели в самом лучшем случае 45 патронов на каждую винтовку.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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