В Госдуме видят угрозы в рекламных баннерах вдоль дорог

Москва, , 13:37 — REGNUM В Госдуме предлагают приравнять придорожную рекламу к неудовлетворительному состоянию дорог, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

ГОСТ в сфере рекламы вступил в противоречия с новым стандартом о безопасности дорожного движения, и депутату Госдумы Дмитрию Савельеву (ЛДПР) очевидно, что эти противоречия нужно разрешать в пользу безопасности, потому что это — правила, написанные кровью.

«Возможно, для принятия нового ГОСТа для рекламы стоит провести мониторинг расположения щитов, выявив условия, при которых они мешают различению знаков участниками дорожного движения. Но в любом случае уже сейчас понятно, что по потенциальной угрозе ДТП часть придорожной рекламы нужно приравнять к неудовлетворительному состоянию дорог. А это уже вопрос не к рекламщикам, а к контролирующим такие вещи местным властям», — отметил Савельев.

Многочисленные исследования психологов подтверждают, что реклама оказывает сильное влияние на психику человека, указал также депутат.