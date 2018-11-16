Пятница, 16 Ноября 2018 года
13:55:33 МСК

В Госдуме видят угрозы в рекламных баннерах вдоль дорог

Общество

Привлекающая внимание реклама может приводить к ДТП

Москва, 16 ноября 2018, 13:37 — REGNUM  В Госдуме предлагают приравнять придорожную рекламу к неудовлетворительному состоянию дорог, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

ГОСТ в сфере рекламы вступил в противоречия с новым стандартом о безопасности дорожного движения, и депутату Госдумы Дмитрию Савельеву (ЛДПР) очевидно, что эти противоречия нужно разрешать в пользу безопасности, потому что это — правила, написанные кровью.

«Возможно, для принятия нового ГОСТа для рекламы стоит провести мониторинг расположения щитов, выявив условия, при которых они мешают различению знаков участниками дорожного движения. Но в любом случае уже сейчас понятно, что по потенциальной угрозе ДТП часть придорожной рекламы нужно приравнять к неудовлетворительному состоянию дорог. А это уже вопрос не к рекламщикам, а к контролирующим такие вещи местным властям», — отметил Савельев.

Многочисленные исследования психологов подтверждают, что реклама оказывает сильное влияние на психику человека, указал также депутат.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить