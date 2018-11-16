Снос «законного самостроя» назвали «жёстким, но правильным решением» Москвы

Москва, , 14:11 — REGNUM В ситуации с ликвидацией самостроя в Москве мэрия приняла жёсткое, но справедливое решение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель рабочей группы по обеспечению безопасности предпринимателей в области строительства ТПП РФ Александр Моор.

По его мнению, после ликвидации объектов НКО предприниматели получили возможность продолжить деятельность на других торговых площадях города.

«В этой истории со сносом самостроя есть несколько нюансов, о которых хотелось бы поговорить. Во-первых, нужно чётко понимать, что самострой самострою рознь. Например, есть жилые дома на побережье Краснодарского края, где администрация выдаёт разрешения на строительство, изначально рассчитывая впоследствии их аннулировать, подставить предпринимателей и на этом заработать денег. А есть картонные ларьки возле метро, которые «слепили из того, что было», лишь бы только оказаться на пути большого потока людей. Мы всё это видели, из-за таких самостроев ко входу в метро было трудно подойти. И мы сейчас ведем речь о сносе именно такого самостроя, который уродует вид города, мешает свободному проходу граждан и вообще не понятно, чем торгует. Поэтому, как и многие, считаю, что мэр Собянин сделал совершенно правильный шаг, очистив город от этого мусора», — заявил Моор.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter заявил, что в столице становится всё меньше самостроя: так, за два года только в ТиНАО освободили более 25 тысяч кв. м общественного пространства. По его словам, таким образом власти и горожане избавляются от уродливых объектов, построенных без разрешений, а на их месте появляются современные магазины, детские и спортплощадки.

Комментируя высказывание столичного градоначальника, Александр Моор отметил, что не все снесенные объекты является самостроем в полной мере, так как по определённой части из них все разрешительные документы были в наличии. Однако изначально они выдавались с нарушениями: в этих зонах в принципе нельзя было строить магазины и ларьки. Разрешения выдали, объекты были построены и подключены к электроэнергии и водоснабжению.

«Это был «законный самострой», если можно применить такой термин. Каким образом он мог возникнуть, каким путём были получены эти документы, теперь можно только догадываться. Сами собственники не признаются, чиновников, выдававших тогда разрешения на строительство, уже не найти, а нынешнюю администрацию спрашивать бесполезно. Давайте скажем прямо — все, кто получил эту заветную бумажку за взятку, понимали, что она выдана с нарушением закона, и могут быть последствия», — подчеркнул Моор.

Он также отметил, что после сноса объектов НКО со стороны столичной мэрии были предприняты компенсационные меры, и те, кто хотел продолжить свою деятельность, получил возможность сделать это на новых торговых площадях.

«Возможно, они теперь торгуют не так близко к метро, хотя варианты были разные. Поэтому говорить о том, что мэрия как захватчик пришла и снесла законно построенные ларьки, абсолютно неверно. Возможно, Собянину где-то пришлось передавить, и в результате возникло много недовольных, но по-другому просто было нельзя. Мэрия приняла жёсткое, но правильное решение», — заключил Моор.

Как сообщало ИА REGNUM, итоги глобальной кампании по переформатированию уличной торговли мэрия Москвы подвела в 2017 году. Это был второй этап программы сноса торговых объектов после стартовавшей в 2010 году программы по ликвидации наземных ларьков и палаток в переходах, появившихся в столице ещё в 90-е годы. Из плюсов прошедшей реформы выделяли улучшение облика города и исчезновение маргиналов, точками притяжения которых служили эти объекты. В отношении минусов программы упорядочивания торговли противники реформы говорили о двух: ударе по малому и среднему предпринимательству и лишение москвичей возможности приобретать товары первой необходимости в шаговой доступности от дома и метро.

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