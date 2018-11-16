«Великие имена России» — более 500 тыс проголосовавших

Москва, , 12:53 — REGNUM Голосование по проекту присвоения российским аэропортам имен великих соотечественников вошло в пиковую фазу — прирост голосов за последние сутки составил более 200 тысяч человек.

Абсолютные чемпионы по числу голосов — следующие аэропорты: Уфа — 33,5 тыс. человек, Калуга — 31,2 тыс. человек, Казань — 25,7 тыс. человек, Якутск — 22,3 тыс. человек.

Аэропорт Санкт-Петербург (Пулково) набрал свыше 16 тыс. голосов, Москва (Внуково) — свыше 15 тыс. человек.

Активное голосование наблюдается по аэропортам Калининград (Храброво), Красноярск, Мурманск, Нижний Новгород (Стригино), Пенза, Горно-Алтайск, Симферополь, Набережные Челны/Нижнекамск (Бегишево), Минеральный воды, Сургут, Тюмень (Рощино), Ставрополь, Москва (Домодедово). За каждый из них проголосовали свыше 10 тыс. человек.

Реже участники конкурса голосуют за аэропорты Норильск, Благовещенск, Сыктывкар, Анадырь, Нижневартовск, Петропавловск-Камчатский, Анапа, Магадан, Сочи, Владивосток. Пока эти аэропорты набрали не более 5 тыс. голосов каждый. Однако, как уже продемонстрировали первые дня финального тура конкурса, показатели по регионам могут кардинально меняться — как динамика прироста голосов, так и позиции имен-финалистов. Так, например, в Казани в первые дни голосования лидировал Андрей Туполев, сегодня безусловным фаворитом стал Габдулла Тукай. Татарский поэт набрал уже более 15 тыс. голосов, это вдвое больше, чем у знаменитого авиаконструктора.

В одних регионах отрыв лидеров от остальных кандидатов более чем очевиден, в других — разница голосов между первым и вторым кандидатом минимальна.

В Волгограде сохраняется интрига: за каждого из трех кандидатов — маршала Георгия Жукова, летчика Алексея Маресьева, маршала Василия Чуйкова — отдано примерно равное количество голосов.

Наблюдается конкуренция за 5 из 20 повторяющихся имен, которые вошли в шорт-лист. Сразу в двух регионах лидируют: Михаил Ломоносов — в Москве (Домодедово) и в Архангельске; Михаил Лермонтов — в Пензе и в Минеральных водах; Петр I — в Воронеже, Астрахани и Санкт-Петербурге.