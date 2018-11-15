Премии депутатов мёрзнущей Смелы сопоставимы с долгом за тепло — чиновник

Киев, , 09:14 — REGNUM Депутаты местного совета города Смела Черкасской области назначили себе премии на сумму 10 млн гривен, но не смогли найти 15 млн гривен для начала отопительного сезона, заявил вице-премьер министр Украины Геннадий Зубко 14 ноября, сообщило информационное агентство УНИАН.

«Три месяца местные депутаты искали средства, чтобы дать гарантии и запустить отопление — это 15 млн грн. В то же время, на стимулирующие выплаты за интенсивность, за напряженность работы сотрудникам местного совета Смелы было выплачено 10 млн грн. Таких же премий на всю сферу социально-культурную было выделено 5 млн грн. У меня вопрос, эффективно ли используются средства, которые сегодня направляет государство на местный уровень?», — заявил чиновник.

Ситуцию с отопительным сезоном на Украине прокомментировал директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник:

«Если народ возмущается, что жить стало хуже, сделай ему ещё хуже, а потом, под аплодисменты верни как было… На фоне замерзающей Смелы, проблем Кривого Рога, Шепетовки и других, люди уже как бы и забывают о повышении цены на газ и услуг ЖКХ… Просто боятся потерять свет и тепло в домах… в ХХІ веке», — написал политолог на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, в премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал инициировать отставку мэров городов, где было провалено начало отопительного сезона.

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В городе Смела из-за отсутствия тепла объявлено чрезвычайное положение. Из больниц эвакуируют пациентов, а мэр города спрогнозировал социальный взрыв.

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