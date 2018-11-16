В Северо-Казахстанской области на 8% увеличилось количество разводов

Петропавловск, Казахстан, , 10:25 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 1,6 тыс. разводов, что на 8% больше, чем годом ранее, сообщает 16 ноября агентство «Казинформ».

За отчетный период в регионе было зарегистрировано 2,7 тыс. браков, что на 6% меньше, чем годом ранее. По состоянию на 1 октября 2018 года в Северо-Казахстанской области проживали 555 тыс. человек, из них 300 тыс. — в сельской местности.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года уровень младенческой смертности в Северо-Казахстанской области составил 11,59 на 1000 родившихся, что на 40% больше, чем в январе — сентябре 2017 года.

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