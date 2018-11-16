Собор украинских раскольников может возглавить митрополит из Франции — СМИ

Киев, , 10:27 — REGNUM В Киев прибыл из Франции митрополит Галльский Эммануил, который возглавит объединительный собор украинских раскольников, сообщило 16 ноября информационное агентство УНН со ссылкой на собственные источники.

«Митрополит Галльский Эммануил прибыл в Киев. Сейчас обсуждаются тонкости проведения собора, который, ожидается, он возглавит», — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в данный момент решается вопрос с датой проведения объединительного собора. Возможно мероприятие пройдёт 22 ноября 2018 года.

Напомним, эту дату ранее озвучил бывший пресс-секретарь УПЦ МП Георгий Коваленко, однако позже официальный представитель раскольничьей религиозной организации «Киевский патриархат» Евстратий Зоря опроверг его слова.

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