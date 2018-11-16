Пятница, 16 Ноября 2018 года
10:46:33 МСК

Собор украинских раскольников может возглавить митрополит из Франции — СМИ

Общество

Окончательная дата проведения собора ещё не определена

Собор украинских раскольников может возглавить митрополит из Франции — СМИ
Гюстав Доре. Раскольники (фрагмент). XIX век

Киев, 16 ноября 2018, 10:27 — REGNUM  В Киев прибыл из Франции митрополит Галльский Эммануил, который возглавит объединительный собор украинских раскольников, сообщило 16 ноября информационное агентство УНН со ссылкой на собственные источники.

«Митрополит Галльский Эммануил прибыл в Киев. Сейчас обсуждаются тонкости проведения собора, который, ожидается, он возглавит», — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в данный момент решается вопрос с датой проведения объединительного собора. Возможно мероприятие пройдёт 22 ноября 2018 года.

Напомним, эту дату ранее озвучил бывший пресс-секретарь УПЦ МП Георгий Коваленко, однако позже официальный представитель раскольничьей религиозной организации «Киевский патриархат» Евстратий Зоря опроверг его слова.

Читайте также: Украинские раскольники опровергли слухи о дате проведения собора

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить