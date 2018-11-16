«Девушки после совещаний плачут»: сотрудники Nintendo о начальстве

Москва, , 10:36 — REGNUM Российские фанаты недовольны поведением главы российского подразделения компании Nintendo Яши Хаддажи и называют его «врагом компании». Журналисты издания GameGuru на условиях анонимности пообщались с сотрудниками компании и выяснили подробности неприглядного поведения главы подразделения в РФ.

Сотрудники в подробностях рассказали об «особенностях поведения» своего начальника. Так, работники Nintendo сообщили о крайне агрессивном отношении Хаддажи к своим подчинённым.

«Яша постоянно кричит на сотрудников, чередуя мат на русском и английском языках. Он делает это крайне агрессивно — девушки после совещаний часто плачут в туалете. При этом Яша старается нанимать прежде всего девушек — и обязательно красивых девушек (у трех бывших сотрудниц был опыт работы моделями). На его взгляд, девушки меньше склонны спорить с начальством», — рассказал один из сотрудников Nintendo.

Также работники жаловались на нарушение рабочих норм и различные переработки.

«Уйти из офиса вовремя было нельзя. Во-первых никто не знал, когда это — «вовремя». Не было конкретного времени окончания рабочего дня. Перед уходом всегда надо было сказать Яше «пока», и часто, говоря «пока», ты просто получал очередное задание, и оно тебя задерживало в офисе. Иногда до 10 вечера», — сообщает сотрудник Nintendo.

Кроме того, сотрудники сообщили, что «уйти из Nintendo по-доброму» просто невозможно. Хаддажи изучает новые места работы своих бывших сотрудников и общается с их новыми руководителями, указывая на недостатки подчинённых. Также поступило несколько сообщений о харассменте со стороны Хаддажи от сотрудниц компании.

Работники компании считают, что расследованием должен заняться главный офис Nintendo. По заявлению сотрудников, внимание руководства уже привлекал тот факт, что в российском офисе постоянная текучка кадров, однако Хаддажи смог отвести внимание представителей Nintendo от этой проблемы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские фанаты на YouTube-канале Save Nintendo выложили видео-обращение к компании Nintendo с просьбой уволить главу российского отделения Яшу Хаддажи. Причиной обращения стал фрагмент стрима (онлайн-трансляции), в котором запечатлен момент, когда в июле 2017 года глава Nintendo в России мешал работать ведущим эвента LevelUp Days и позволял себе нецензурно выражаться в разговоре с сотрудником компании. Отмечается, что за таким поведение наблюдали около 5 тыс. человек. Фанаты создали петицию за отстранение Хаддажи на сервисе change.org, которую подписало уже более 3 тыс. человек.

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