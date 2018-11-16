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Мосгордуме предложили ввести скидки на штрафы за неправильную парковку

Общество

А не только за нарушение скоростного режима

Мосгордуме предложили ввести скидки на штрафы за неправильную парковку
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Противостояние

Москва, 16 ноября 2018, 09:37 — REGNUM  Депутаты Госдумы предложили главе Мосгордумы внести в КоАП города изменения, позволяющие автовладельцам, согласным с наложенным штрафом за неоплаченную парковку, оплачивать сумму в размере половины штрафа при условии соблюдения установленных сроков оплаты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом говорится в письме депутатов от ЛДПР Игоря Лебедева и Ярослава Нилова на имя главы Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Парламентарии обратили внимание на то, что сейчас федеральный КоАП дает автовладельцу возможность оплатить штраф за нарушение отдельных пунктов Правил дорожного движения со скидкой 50% в случае оплаты в течение 20 дней с момента вынесения соответствующего постановления.

Но действие нормы не распространяется на правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 8.14 КоАП г. Москвы («Неуплата за размещение транспортного средства на платной городской парковке»).

«Предлагаем внести в КоАП г. Москвы изменения, позволяющие автовладельцам, согласным с наложенным штрафом за неоплаченную парковку, оплачивать сумму в размере половины штрафа при условии соблюдения установленных сроков оплаты», — говорится в письме.

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Нарушения Правил дорожного движения
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