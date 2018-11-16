В Китае раскрыта крупная нарколаборатория, задержан главарь по фамилии Пу

Шицзячжуан, Китай, , 08:41 — REGNUM Полиция китайской провинции Хэбэй арестовала 45 подозреваемых, у которых было изъято 20 тонн сырья для производства наркотических материалов во время облавы на подпольные склады и заводы по производству наркотиков, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

В столице провинции городе Шицзячжуане еще в конце 2017 года была получена информация о том, что некие злоумышленники ввезли в город фенилацетон, используемый в качестве сырья для производства наркотических веществ. Последующее расследование показало, что подозреваемый по фамилии Пу ввез 61 тонну фенилацетона в городе с января по май 2017 года.

Затем в июле 2018 года полиция выявила подозреваемых, которые занимались производством и продажей наркотиков в уезде Уцзи провинции Хэбэй, а также аймаке Шилинго соседней Внутренней Монголии, а также в населенных пунктах Пинсян и Ганьчжоу в провинции Цызянси на востоке Поднебесной.

В результате одновременного рейда по четырем местам производства и хранения наркотиков 30 июля 2018 года было задержано 45 подозреваемых, у которых было изъято 20 тонн сырья для производства наркотических веществ.

Главный подозреваемый Пу дал признательные показания касательно закупки и транспортировки сырья для производства наркотиков, а также реализации готовой продукции. Другой подозреваемый по фамилии Сяо признался в контрабанде наркотиков. Расследование продолжается.

Напомним, что 14 ноября стало также известно о поимке двух подозреваемых в контрабанде 40 кг героина и метамфетамина в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Китая задержаны контрабандисты с 40 кг наркотиков