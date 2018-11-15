Яндекс запустил в Ташкенте сервис «Махалля»

Ташкент, , 21:42 — REGNUM В Ташкенте 15 ноября начал работать сервис Яндекс.Махалля (район) здесь люди читают и обсуждают с соседями новости своего района, размещают объявления, узнают об интересных событиях поблизости, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Ташкент стал первым городом за пределами России, где начал работать Яндекс.Район. Запуская сервис в Узбекистане, мы учитывали потребности местных жителей: например, добавили возможность писать и на узбекском, и на русском языке, а также дали площадке локальное название», сообщил на встрече с журналистами региональный директор Яндекса в Узбекистане Евгений Лукьянчиков.

Теперь. у каждого из 11 районов Ташкента будет сообщество, где пользователи могут прочитать местные новости: например, об открытии магазина через дорогу, наборе в спортивную секцию или установке фонарей. В сообществах люди советуются друг с другом и размещают объявления — продают вещи, ищут работу, пристраивают домашних животных. Репетиторы, рабочие или няни могут предлагать соседям свои услуги, а предприниматели — рассказывать о скидках, новых товарах и услугах.

Представители районных хокимиятов (администраций) будут вести в Яндекс. Махалля официальные аккаунты, а Общественный совет при хокимияте столицы — способствовать тому, чтобы они отвечали на вопросы пользователей. Теперь жителям Ташкента будет легче рассказать о местных проблемах городским властям и спросить, когда отремонтируют дорогу или откроют детский сад.

Как сообщил ИА REGNUM Лукьянчиков, Яндекс не собирается конкурировать в Узбекистане с Фейсбук или Телеграмм.

«Мы не конкурируем с этими соцсетями, мы просто хотим создать сообщество соседей и это не социальная сеть, а объединение людей, соседей, этот сервис бесплатный», сказал Лукьянчиков.

Он также подчеркнул, что в будущем Яндекс также не планирует коммерциализировать этот проект.

«У этого сервиса исключительно социальная направленность, мы таким образом выстраиваем экосистему, которая, в свою очередь, приносит для нас деньги в ключевой для на сервис Яндекс. Поиск», отметил менеджер.