Компания Huawei заинтересовалась разработками российских учёных

Казань, , 16:04 — REGNUM Делегация китайской компании Huawei посетила казанские университеты с целью ознакомления с исследованиями и разработками учёных, следует из сообщений пресс-служб Казанского национального исследовательского университета им А. Н. Туполева — КАИ и Казанского федерального университета.

В Казань делегация компании прибыла во главе с президентом Европейского исследовательского института Чжоу Хун и директором Московского исследовательского центра Люй Жуй.

В КНИТУ-КАИ китайские специалисты ознакомились с исследованиями университета в области радиоэлектроники и телекоммуникаций, радиофотоники и микроволновых технологий, нанотехнологий в электронике, информационно-измерительной техники, систем информационной безопасности.

Посетив КФУ, представители компании обсудили возможность создания совместной лаборатории и строительства совместного технопарка.

«Основное — это системная работа с компанией Китая, поиски решений, которые будут внедрены в промышленность. В частности, речь шла о новой электронике, трансляционной медицине, телемедицине и многом другом», — сообщил проректор по инновационной деятельности КФУ Дмитрий Пашин.

В рамках с университетом был подписан меморандум о взаимопонимании. Он определяет взаимовыгодное научно-техническое сотрудничество и реализацию совместных инновационных проектов.

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