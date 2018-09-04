Huawei определит лучших IT-специалистов России на конкурсе

Томск, , 08:39 — REGNUM Китайская компания Huawei инициировала проведение конкурса Honor Cup 2018, который позволит определить лучших студентов и молодых дипломированных специалистов России в сфере информационно-коммуникационных технологий, сообщает 4 сентября пресс-служба Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

«Honor Cup — совместное российско-китайское мероприятие, инициированное компанией Huawei при поддержке посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации, направленное на повышение качества профессионального образования студентов и молодых дипломированных специалистов России», — говорится в сообщении.

В этом году соревнования пройдут в четвертый раз. Молодым специалистам предложено испытать свои силы в разработке технологий связи, высокоскоростных IT-систем, протоколов IP-сетей, интернета вещей и командном программировании.

Кроме того, в рамках проекта Honor Cup будет организована онлайн-школа для подготовки участников по наиболее востребованным направлениям информационно-коммуникационных технологий. Финал конкурса состоится 16 ноября в Москве.

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