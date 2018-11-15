Петербург оплатит ремонт памятника детям Ленинграда в Новгородской области

Великий Новгород, , 12:14 — REGNUM Бюджет Санкт-Петербург выделит денежные средства на благоустройство мемориала «Детям, погибшим в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» в селе Лычково Демянского района Новгородской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 ноября в управлении информационной политики администрации губернатора Новгородской области. На эти цели будет направлено 1 млн 142 тыс. рублей.

В пресс-службе Смольного также подтвердили, что по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова в проекте бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год предусмотрены средства для проведения ремонтно-восстановительных работ на находящемся в Новгородской области мемориале, посвященном погибшим ленинградским детям.

Как отмечают в администрации Новгородской области, договоренность о проведении работ на мемориале за счет средств Санкт-Петербурга была достигнута еще в мае 2018 года на встрече губернатора Новгородской области Андрея Никитина и занимавшего в то время пост губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Средства будут направлены в виде межбюджетного трансферта из бюджета Санкт-Петербурга бюджету Новгородской области.

На необходимость благоустройства мемориала обратила внимание губернатора Новгородской области жительница села Лычково Лидия Жигунова. В 2002 году женщина стала инициатором увековечения памяти 28 ленинградских детей, погибших в результате вражеской бомбежки на станции Лычково в июле 1941 года.

Памятник у братской могилы ленинградских детей появился 9 мая 2003 года, а в мае 2005 года в Лычково был открыт мемориал «Детям, погибшим в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». Как сообщало ИА REGNUM, у мемориала проходят памятные мероприятия с участием молодежи, в том числе акция «Детский бессмертный полк».

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