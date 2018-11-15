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Улица Рубинштейна уступила лидерство в рейтинге ночной жизни Петербурга

Общество

На первом месте — улица Белинского

Санкт-Петербург, 15 ноября 2018, 11:08 — REGNUM  Петербургская улица Рубинштейна, долгое время считавшаяся главным центром ночной жизни Петербурга, оказалась лишь на втором месте в рейтинге, составленном по данным мобильного приложения «Петербург 24». Об этом ИА REGNUM сообщили 15 ноября составители рейтинга.

По их данным, самая большая концентрация ночных заведений в Санкт-Петербурге сейчас зафиксирована на улице Белинского: здесь такие заведения встречаются в среднем через каждые 47 метров. Треть мест досуга и питания на улице Белинского приходится на рестораны, бары и клубы.

Улица Рубинштейна оказалась на втором месте с показателем 1 ночное заведение на 54 метра улицы. Больше всего среди них баров и кальянных. Замыкает первую тройку улица Ломоносова со средним показателем в 55 метров.

«В топ-5 также входят Малая Садовая улица (1/60 метров) и Невский проспект от Дворцовой площади до площади Восстания (1/127 метров)», — отметили авторы рейтинга.

Они обратили внимание, что в рейтинге лидируют улицы, протяженность которых составляет менее 1 км.

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