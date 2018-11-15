Директор школы в Дагестане присвоил себе премии учителей

Махачкала, , 10:00 — REGNUM Директор одной из общеобразовательных школ дагестанского города Кизляр стал фигурантом уголовного дела. Руководитель присвоил себе премии учителей в размере 196 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе прокуратуры республики.

Надзорный орган установил, что в декабре 2017 года учителям школы были выплачены премии. Однако директор учреждения сообщил пятерым педагогам, что деньги им якобы были начислены по ошибке и их необходимо вернуть обратно в кассу Кизлярского района. Полученные от учителей деньги злоумышленник присвоил себе.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что директор одной из школ Цунтинского района Дагестана был уволен и предстанет перед судом. В течение двух лет руководитель на основании фиктивных выписок получал зарплаты за несуществующих в штате работников.

Сумма незаконного «заработка» составила 280 тысяч рублей. Свою вину злоумышленник признал и возместил причинённый ущерб.

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