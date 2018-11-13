Директора школы в Дагестане уволили за служебный подлог

Махачкала, , 14:45 — REGNUM Директора одной из школ Цунтинского района Дагестана заподозрили в мошенничестве и служебном подлоге. Руководитель за два года незаконно получил более 280 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе республиканского Следственного комитета.

Будучи директором школы, обвиняемый с августа 2014 по ноябрь 2015 года составлял фиктивные выписки из приказов об оплате труда на несуществующих работников. На их основании руководитель незаконно получал в бухгалтерии денежные средства.

Обвиняемый полностью признал свою вину и возместил причинённый ущерб. Однако это не спасло его от увольнения и предстоящего суда.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что директора одной из школ города Махачкалы уличили в мошенничестве. Было выявлено, что обвиняемый возглавлял не только школу, но и одновременно с этим являлся руководителем одного из отделов Дагестанского государственного педагогического университета. Таким образом, с 2012 года на двух рабочих местах мужчина получал зарплату как за полный рабочий день, что является нарушением трудового законодательства.

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Напомним, на сегодняшний день за решёткой находится и бывший министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов. Он был задержан 5 февраля 2018 года вместе с тремя другими членами республиканского правительства. Следствие полагает, что экс-чиновники совместными усилиями похитили из республиканской казаны более 100 млн рублей при реализации социальных программ.

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