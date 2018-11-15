В Казахстане планируют усовершенствовать систему регистрации недвижимости

Астана, , 09:01 — REGNUM В Казахстане планируют усовершенствовать систему регистрации прав на недвижимое имущество, сообщает 15 ноября агентство «КазТАГ» со ссылкой на бывшего заместителя министра юстиции Грузии Джаба Эбаноидзе.

По его словам, данный проект реализуется министерство юстиции Казахстана и Всемирным банком. Проект также направлен на совершенствование гарантированной государственной юридической помощи и нотариальной деятельности.

К работе над проектом привлечены международные эксперты из Грузии и Польши. Экспертами были представлены рекомендации по совершенствованию системы регистрации прав на недвижимое имущество в условиях Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Казахстане было заключено 25 тыс. сделок купли-продажи жилья, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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