Среда, 14 Ноября 2018 года
21:26:24 МСК

Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев останется под стражей

Общество

Срок ареста продлен еще на три месяца

Москва, 14 ноября 2018, 21:02 — REGNUM  Бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии, бизнесмену Вячеславу Дереву вновь пролили срок пребывания под стражей. На этот раз Басманный суд Москвы продлил арест до 15 февраля, сообщили в пресс-службе суда.

Свое решение суд вынес, несмотря на то, что адвокаты арестованного по подозрению в мошенничестве экс-сенатора просили об изменении меры пресечения в связи с болезнью Дерева.

Напомним, ранее сообщалось, что во время судебного заседания у находящегося под следствием Дерева случился инфаркт. Его доставили в городскую клиническую больницу № 20 города Москвы. По словам адвоката, это уже второй инфаркт за время пребывания в СИЗО.

Защитник просил отпустить Дерева под домашний арест, но суд не счел возможным изменить меру пресечения.

Читайте также: У экс-сенатора от Карачаево-Черкесии в суде случился инфаркт

Напомним, бизнесмен Вячеслав Дерев был задержан 6 марта 2018 года в Карачаево-Черкесии по уголовному делу о мошенничестве. Его обвиняют в хищении более 119 млн рублей при возврате НДС во время строительства животноводческих комплексов «Киево-Жураки» и «Меркурий-2».

Напомним, Вячеслав Дерев был членом Совета Федерации от Карачаево-Черкесии с 2011 год по декабрь 2015 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить