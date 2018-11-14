Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев останется под стражей

Москва, , 21:02 — REGNUM Бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии, бизнесмену Вячеславу Дереву вновь пролили срок пребывания под стражей. На этот раз Басманный суд Москвы продлил арест до 15 февраля, сообщили в пресс-службе суда.

Свое решение суд вынес, несмотря на то, что адвокаты арестованного по подозрению в мошенничестве экс-сенатора просили об изменении меры пресечения в связи с болезнью Дерева.

Напомним, ранее сообщалось, что во время судебного заседания у находящегося под следствием Дерева случился инфаркт. Его доставили в городскую клиническую больницу № 20 города Москвы. По словам адвоката, это уже второй инфаркт за время пребывания в СИЗО.

Защитник просил отпустить Дерева под домашний арест, но суд не счел возможным изменить меру пресечения.

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Напомним, бизнесмен Вячеслав Дерев был задержан 6 марта 2018 года в Карачаево-Черкесии по уголовному делу о мошенничестве. Его обвиняют в хищении более 119 млн рублей при возврате НДС во время строительства животноводческих комплексов «Киево-Жураки» и «Меркурий-2».

Напомним, Вячеслав Дерев был членом Совета Федерации от Карачаево-Черкесии с 2011 год по декабрь 2015 года.