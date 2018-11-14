Ростовский губернатор поручил контролировать ситуацию на дорогах

Ростов-на-Дону, , 19:02 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил министерству ЖКХ и министерству транспорта контролировать состояние дорог в круглосуточном режиме. Об этом стало известно сегодня, 14 ноября, в ходе расширенного заседания регионального правительства.

Голубев отметил, что на дорогах, где движение в течение дня интенсивное, работать по уборке необходимо ночью.

«Как только дороги освобождаются, к расчистке должно быть привлечено максимальное число транспорта, техники. Если нужно — обращайтесь к бизнесу, хозяйствующим субъектам, которые имеют технику. Там, где эта практика отработана, проблем не возникает», — поручил губернатор главам муниципалитетов.

Насчёт того, как скоро ситуация нормализуется, специалисты ответили обтекаемо — «в ближайшее время».

ИА REGNUM напоминает, что дорожная полиция в связи с непогодой ввела в Ростовской области ограничение для движения рейсовых автобусов. Предпринятые меры касаются междугороднего транспорта.

Что касается уборки, то, например, в Ростове-на-Дону после обильного снегопада дороги и тротуары расчищены частично. В основном снег и наледь убраны возле административных зданий.

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