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Авось сам растает: ростовские коммунальщики не торопятся убирать снег

Общество

По официальным данным, к расчистке снега привлекли около 200 единиц техники

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Авось сам растает: ростовские коммунальщики не торопятся убирать снег
Илья Романов © ИА REGNUM
Улица Пушкинская

Ростов-на-Дону, 14 ноября 2018, 15:07 — REGNUM  Дороги и тротуары после снегопада в Ростове-на-Дону расчищают 200 самосвалов, комбинированных дорожных машин, грейдеров и другой коммунальной техники. Это по официальным данным. На деле же указанных единиц спецмашин не хватает, что заметно не вооруженным глазом, сообщает ИА REGNUM.

Ростовчане сетуют, что наледь убрана с тротуаров только вокруг административных зданий. Стоит перейти дорогу — и ты снова на катке.

«Вот сами посмотрите — у здания ростовской администрации ни наледи, ни снега, всё чисто. Стоит перейти на другую сторону улицы — так здесь конь не валялся! Идёшь по снежной каше. И это главная улица города-миллионника — Большая Садовая. Снег убирают не коммунальщики, а у кого лопата имеется», — поделилась с корреспондентом ИА REGNUM горожанка.

На ростовских улицах действительно снег практически не убран, особенно это касается переулков, где не только техника не проезжала, но даже дворники тротуары солью не посыпали. Во дворах — та же история. Управляющие компании разве что песком тротуары обработали.

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Убирают те, у кого лопата есть
Илья Романов © ИА REGNUM
Убирают те, у кого лопата есть

Единственная радость для горожан — транспорт в течение дня работает неплохо, но медленно. Но уже в часы пик его вовсе не дождаться, да и очередь в автобус равносильна очереди в советское время.

Вместе с тем, согласно прогнозу ростовских синоптиков, на Дону в течение дня 14 ноября местами ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах — гололед, метель, на дорогах скользко.

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regnum author Илья Романов
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Снегопад в Ростовской области и его последствия
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