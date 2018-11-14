Пострадавшая от Вайнштейна актриса потребовала $60 млн

Вашингтон, , 14:01 — REGNUM Актриса Пас де ла Уэрта повторно подала иск против продюсера Харви Вайнштейна и потребовала компенсировать нанесенный ей ущерб в размере $60 млн. Об этом сообщает The New York Times.

О сексуальном насилии со стороны Вайнштейна актриса заявила в ноябре 2017 года. Её допросили в полиции Нью-Йорка, однако обвинения против продюсера выдвинуты не были. Теперь, по словам адвоката, у Пас де ла Уэрта есть фотографии, подтверждающие обвинения.

Актриса сериала «Подпольная империя» утверждает, что Вайнштейн дважды надругался над ней в 2010 году в её квартире на Манхэттене. Еще один эпизод произошел в Лос-Анджелесе.

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В иске, поданном в верховный суд Калифорнии, актриса указала, что из-за произошедшего у нее был стресс, возникло пристрастие к алкоголю и рухнула актерская карьера. Ущерб актриса оценила в $60 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, первые обвинения в сексуальном насилии в адрес Вайнштейна прозвучали осенью 2017 года, за этим последовала череда скандалов. В домогательствах продюсера обвинили десятки женщин, в том числе звезды Голливуда Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейна уволили из собственной компании, правоохранительные органы расследуют инциденты.

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