В двух школах Керчи сократили занятия из-за ДТП на теплотрассе

Керчь, Крым, , 13:13 — REGNUM В керчененских школах №12 и 23, оставшихся без отопления из-за аварии на теплотрассе, которую повредил самосвал, ввели сокращённые уроки. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Керчи.

«Детские сады № 2 и № 55 работают. Температура в их помещениях пока приемлемая. Если она снизится ниже допустимого уровня, занятия также сократят», — отметили в администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября вечером водитель грузового КамАЗа забыл опустить кузов и во время движения повредил теплотрассу ООО «КрымТЭЦ», оставив без тепла 55 многоквартирных домов, два детских сада, две школы, колонию и здание Пенсионного фонда. По прогнозам специалистов, последствия аварии должны устранить до вечера.

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