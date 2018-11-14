Ирландские женщины продемонстрировали свое нижнее белье в рамках флэшмоба

Корк, Ирландия, , 13:03 — REGNUM Сотни женщин приняли участие в специфическом флэшмобе, протестуя против оправдательного приговора в отношении 27-летнего жителя Ирландии, обвинявшегося в изнасиловании, пишет газета Kronen Zeitung 14 ноября.

Суд в городе Корк оправдал мужчину, подозревавшегося в изнасиловании 17-летней девушки. Присяжные приняли во внимание, что на потерпевшей было эротичное нижнее белье (а именно — трусики формы «танга») и пришли к выводу, что девушка готовилась к интимной близости, а значит, изнасилование исключено. Сам обвиняемый настаивал, что это была близость по обоюдному согласию.

Теперь неравнодушные женщины публикуют в Twitter фотографии своих трусов, сопровождая их хэштегом #ThisIsNotConsent (англ. «это не согласие»). «Если я ношу красивое белье, это не значит, что я согласна», — пишут участницы флэшмоба.

Как сообщало ИА REGNUM, этой осенью польские феминистки возмутились учебным пособием по секспросвету для школьниц, рекомендовавшим девушкам одеваться скромно, чтобы не провоцировать неадекватную реакцию мужчин.

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