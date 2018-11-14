Не надо раскалывать общество! – политолог об идее перезахоронения Ленина

Москва, , 13:05 — REGNUM Призывы перезахоронить тело основателя Советского Союза Владимира Ленина раздражают и бесят людей, полагает политолог Михаил Синельников-Оришак. Об этом он заявил 14 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя призыв депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова («Единая Россия») перезахоронить тело Ленина.

«А к Риму нет претензий, когда там лежат тела? — риторически поинтересовался политолог в рамках полемики с другими участниками передачи. — В соборе Святого Петра лежат много лет! Половина Европы стоит на костях. Были разные способы захоронения. Самый разумный вариант — издать специальное постановление правительства и на 50 лет эту тему законсервировать. И через 50 лет, если понадобится, провести референдум. Помимо того, не надо раздражать и бесить людей, для которых это символ определённой веры, и веры, между прочим, научной. Кроме того, Мавзолей — достопримечательность. Люди едут. Но главное, не надо раскалывать общество!»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению эксперта Изборского клуба Сергея Черняховского, тот, кто призывает убрать тело основателя Советского Союза Владимира Ленина из Мавзолея, почти гарантированно привлекает к себе внимание, повышает свою узнаваемость, но при этом ничем не рискует. Кроме того, он обратил внимание на то, что переворот на Украине во многом начинался со сноса националистами памятника Ленину в Киеве.

«Память о Ленине оказывается опасной для господствующего класса, причём основную ненависть вызывает идея, что бедные в принципе могут обойтись без богатых», — сказал Черняховский.

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