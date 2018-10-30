Украинский пилот разбившегося Су-27 нарушил полётное задание — журналист

Киев, , 14:29 — REGNUM Самолёт Су-27УБ, разбившийся в Винницкой области, был исправен, заявил популярный украинский журналист и видеоблогер Анатолий Шарий 30 октября на своей странице в социальной сети Facebook, ссылаясь на собственные источники.

Журналист сообщил, что самолёт свалился в штопор и упал очень быстро, поэтому рассказы украинских СМИ о том, что пилоты до последнего отводили машину от села — выдумка.

«Комиссия установила, что пилот нарушил полётное задание. Видимо, хотел произвести впечатление на американца своим лихачеством. Что важно — самолет был исправен. При таких обстоятельствах под Запорожьем погиб Су-25 в 2002-м году. Тогда при облете машины после ремонта, пилот также нарушил полётное задание, начал крутить бочку и зацепился за капонир», — рассказал Шарий.

Напомним, 16 октября в Винницкой области во время полёта в рамках учений «Чистое небо — 2018» разбился самолёт Су-27УБ. Погиб начальник авиации воздушного командования «Восток» Иван Петренко и подполковник американских ВВС Сет Неринг.

По мнению американских экспертов, расследование катастрофы может затянуться на годы, поскольку Украина погрязла в коррупции и на неё нельзя положиться.

Читайте также: WT: На Украину нельзя положиться в расследовании крушения Су-27