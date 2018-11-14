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После трех суток в Иркутске пассажиры AirFrance прибыли в КНР

Общество

Резервный борт стал вторым, отправленным за пассажирами из Парижа

Иркутск, 14 ноября 2018, 11:23 — REGNUM  Пассажиры рейса Париж-Шанхай, застрявшие на три дня Иркутске, добрали до места назначения. Об этом говорят данные авиационного сервиса Flightradar24.com.

Самолет рейса AFR116A, вылетевший из Иркутска утром 14 ноября, приземлился в шанхайском аэропорту «Пудон» в 12:45 по местному времени (7:45 мск). Борт стал вторым, отправленным за пассажирами из Парижа.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября самолет Boeing-777 AirFrance рейса Париж-Шанхай запросил посадку в России из-за задымления в кабине пилотов. Борт посадили в Иркутске.

За 264 пассажирами отправился резервный борт, однако утром 13 ноября он не смог подняться в воздух в Иркутске из-за неполадок. Второй самолет прибыл из Франции в ночь на 14 ноября.

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Авиапроисшествия
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