Власти Франции начали расследование инцидента с самолетами Air France

Париж, , 01:20 — REGNUM Расследование инцидента с участием двух самолетов компании Air France, из-за которых пассажиры рейса Шанхай — Париж надолго задержались в международном аэропорту Иркутска, начато авиационными властями Франции, передает 14 ноября телеканал РЕН-ТВ.

Комментируя случившееся, глава производственно-диспетчерской службы иркутского аэропорта Евгений Еловский пояснил:

«В процессе запуска резервного борта выявилась неисправность. Предположительно, неисправность гидросистемы».

Отмечается, что у французских пассажиров есть «вопросы к авиакомпании»: «то задымление, то гидросистема». По версии механиков, причиной поломки стали «так называемые отложенные неисправности».

Напомним, 13 ноября в Иркутске совершил экстренную посадку лайнер Шанхай — Париж — из-за задымления в кабине пилотов. За пассажирами должен был прилететь второй, резервный самолет, но он сломался и не смог вылететь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в итоге пассажиров забрал третий борт Air France. В общей сложности ждать вылета задержавшимся пассажирам пришлось сутки.

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