Замглавы ФСИН: нужно больше колоний для бывших правоохранителей

Москва, , 08:01 — REGNUM В России не хватает колоний для бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за преступления. Об этом заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Он пояснил, что бывшие силовики и приравненные к ним лица находятся в специальных колониях, при этом число таких учреждений резко увеличивается. В 2018 году были открыты две таких колонии, но мест в них уже нет.

Нужно открывать больше колоний для экс-правоохранителей, заявил Максименко. Рост количества осужденных силовиков он объяснил борьбой с коррупцией. Вместе с тем обычных колоний становится меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, Максименко назвал сумму, которая тратится на суточное питание осуждённого в российских колониях — 72 рубля. В 2018 году на питание осужденных было выделено около 15 млрд рублей. Рацион составляют с учетом пола, возраста и состояния здоровья осужденного.

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