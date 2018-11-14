Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в китайской провинции Хубэй

Пекин, , 07:01 — REGNUM В провинции Хубэй в центральной части Китая зафиксирована очередная вспышка африканской чумы свиней, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Поднебесной, передает 13 ноября агентство Синьхуа.

Среди 147 свиней, выращиваемых на ферме в городе Усюэ, семь оказались инфицированы. Немедленно были предприняты меры профилактики и предотвращения распространения вируса за пределы фермы. Часть животных была забита. Таким образом, новая вспышка стала уже второй за текущий год в провинции. Первое же заболевание в Китае было зафиксировано в августе в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, после чего вирус распространился на другие провинции.

В результате, на сегодняшний день африканская чума свиней была зафиксирована в провинциях Гуйчжоу, Юньнань, Хэйлунцзян, Хэнань, Аньхой, Цзянсу, Хунань и Внутренней Монголии.

Читайте ранее в этом сюжете: Случай африканской чумы свиней вновь зарегистрирован в Китае