Редкий розовый бриллиант ушел с молотка за $50 млн

Лондон, , 04:46 — REGNUM Редкий розовый бриллиант весом около 19 карат был продан на аукционе Christie's за сумму около $50 млн (50,37 млн швейцарских франков), сообщает пресс-служба аукционного дома.

Сообщается, что драгоценный камень приобрел ювелирный дом Harry Winston. Предыдущий владелец бриллианта, выставивший его на торги, пожелал остаться неизвестным. Камень назвали «Розовое наследие». Отмечается, что бриллиант был добыт в Южной Африке.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа Mouawad Group приобрела у АЛРОСА самый чистый из крупных бриллиантов за всю историю российского ювелирного искусства — один из бриллиантов коллекции «Династия». Как заявил совладелец компании, купившей драгоценный камень, Mouawad Group очень гордится своим приобретением.

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