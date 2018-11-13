В Петербурге решают судьбу лесопарка на границе города и области

Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») подготовила законопроект, согласно которому территория Ржевского лесопарка, находящегося на восточной окраине Петербурга, включается в список зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП).

На заседании профильной комиссии по экологической защите населения Санкт-Петербурга 13 ноября при участии представителей профильных комитетов правительства Санкт-Петербурга, районных администраций и надзорных органов обсуждался текущий статус Ржевского лесопарка.

Ржевский лесопарк частично находится на территории Красногвардейского района Петербурга, а другой своей частью — на территории Всеволожского района Ленинградской области. При этом формально он целиком остается в федеральной собственности. Как водится, «у семи нянек» лесопарк фактически оставлен без должного попечения. Хотя он уже давно стал у жителей востока Петербурга местом для прогулок и занятий спортом.

Городская администрация юридически не имела права тратить бюджетные деньги на содержание «федерального» лесопарка, поэтому лесной массив до сих пор никак не благоустраивается: не вывозится мусор, отсутствуют скамейки, урны, нет освещения. При этом представители администрации Красногвардейского района Петербурга сообщили о готовности привести парк в порядок.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания, до сих пор не завершено судебное разбирательство между федеральными органами власти о принадлежности отдельных земельных участков Ржевского лесопарка к федеральной либо городской собственности. До окончания этого процесса невозможно решить, кто будет благоустраивать лесопарк.

Один из участков лесопарка пока не может быть включен в список ЗНОП — он находится в собственности РФ и отдан на праве постоянного бессрочного пользования Лесотехнической академии. Однако три вновь выделенных участка территории лесного массива могут быть включены в категорию зеленых насаждений общего пользования. Они составляют в целом большую часть Ржевского лесопарка.

«Приглашенные на заседание профильной комиссии эксперты выразили консолидированную позицию, согласно которой вся территория Ржевского лесопарка должна быть передана в ведение Санкт-Петербурга», — отметили в Заксобрании.