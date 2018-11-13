В Петропавловске-Камчатском из-за непогоды подтоплены улицы

Петропавловск-Камчатский, , 14:23 — REGNUM Петропавловск-Камчатский сегодня «утонул» в потоках воды, в городе сильные дожди. Оттепель растопила сугробы, которые намело 12 ноября во время снегопада, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Порывы ветра достигают 30-ти метров в секунду. Второй день на Камчатке бушует циклон. Накануне во всех школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия. Сегодня разрешили остаться дома только учащимся второй смены.

«Дождь. Какие-то потопы, лужи огромные, — сказала житель Петропавловска-Камчатского. — Автомобилисты абсолютно не останавливаются, постоянно обливают. Ну вот правда, детям хотя бы школу могли отменить. Вчера отменили, хотя погода была лучше, был снег».

Кроме краевой столицы, циклон наблюдается в Вилючинске, Елизовском, Мильковском и Усть-Большерецком районах. В горах объявлено предупреждение о лавинной опасности. По данным синоптиков, непогода сохранится в регионе еще несколько дней.

Читайте также: Из-за снегопада в Ростове-на-Дону таксисты ломят цены