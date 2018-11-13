Из аптек Казахстана изымут опасные лекарства для гипертоников

Астана, , 10:23 — REGNUM Из аптек Казахстана изымаются лекарственные препараты «Вазар», «Нортиван» и «ВазарН», которые назначаются для лечения серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщает 13 ноября агентство «Казинформ».

Министерство здравоохранения Казахстана еще в августе приняло меры по отзыву некоторых препаратов, содержащих активную субстанцию валсартана.

Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники выполнил комплексный мониторинг побочных действий данных лекарств. В ходе мониторинга было выявлено, что активная субстанция валсартана содержит NDMA, который вызывает онкологию.

Председатель комитета фармации минздрава Казахстана Людмила Бюрабекова рекомендовала всем пациентам, принимающим данные препараты, обратиться к врачу для замены на другое лекарство.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня министерство здравоохранения Казахстана объявило об отзыве из аптек нескольких партий препаратов «Нортиван», предназначенных для снижения давления.

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