Бортпроводники Оренбургского филиала авиакомпании ищут защиты у Путина

Оренбург, , 08:54 — REGNUM Более 200 сотрудников Оренбургского филиала авиакомпании «Россия» поставили свои подписи под обращением, которое адресовано президенту России Владимиру Путину. Аналогичные письма подготовлены для Генпрокуратуры, Госдумы, Совета Федерации, Федеральной службы труда и занятости, а также областного правительства. Оренбургские авиаторы против закрытия филиала в Оренбурге, а обращение направлено на защиту интересов 211 бортпроводников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в профкоме Оренбургского отделения авиакомпании.

Слухи о ликвидации филиала появились ещё в 2017 году, однако тогда в дело вмешался губернатор. Коллектив заверили, что упразднения не будет, авиаторы будут работать в прежнем режиме. В октябре 2018 года в оренбургском филиале вновь возникли волнения, появился приказ о реформе, в рамках которой местное отделение расформировывают. С 1 февраля 2019 года часть сотрудников должны перевести на работу в Московскую область или Санкт-Петербург, часть попадёт под сокращение. Таким образом, случится то, чего так сильно опасались авиаторы ещё три года назад.

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С ликвидацией оренбургской авиакомпании «Оренбургские авиалинии» (в 2016 году) также ходили разговоры о потенциальном трудоустройстве лётчиков и бортпроводников в столице, однако такое предложение вызвало негативную реакцию. Оренбуржцы не были готовы покидать малую родину. Собственно, и сейчас коллектив говорит о том же. С переездом встаёт дилемма: работать вахтовым методом или перевозить семью. Но проблема в том, что конкретные условия переезда и вакансии до сих пор не предложены. Людей пугает неизвестность, возникли опасения, что коллектив просто могут бросить. Разговоры о каких-либо компенсациях также не ведутся. В большой степени это касается бортпроводников, которых 211 человек. Сотрудники просят провести проверку в отношении действий авиакомпании «Россия» и в случае нарушений привлечь виновных лиц к ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совет директоров авиакомпании «Россия» принял решение об упразднении оренбургского филиала. Реорганизация преследует цель ухода от двойного подчинения к централизованному, а также оптимизацию расходов на содержание структурного подразделения.

Добавим, что в сентябре совет директоров авиакомпании принял решение о прекращении полномочий генерального директора предприятия Дмитрия Сапрыкина, контракт которого истекает в ноябре 2018 года. Именно с Сапрыкиным встречался ранее губернатор Оренбуржья Юрий Берг, и именно Сапрыкин давал обещания о том, что оренбургский авиаколлектив будет сохранён.

В соцсетях активно обсуждают тему ликвидации Оренбургского филиала АК «Россия» и перспективы оренбургского лётного отряда. Большинство не видят положительного эффекта от обращений ни к первому лицу государства, ни тем более к губернатору. Пользователи смотрят в будущее с пессимизмом — профессионалы останутся никому не нужными, а дорога сотрудникам филиала будет одна — на биржу труда.

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