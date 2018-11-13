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Минобрнауки РФ одобрило строительство общежития Кемеровского университета

Общество

Средства на строительство будут выделены из субсидии министерства

Кемерово, 13 ноября 2018, 07:17 — REGNUM  Проект по строительству нового 7-этажногого общежития на Бульваре Строителей в Кемерове получил одобрение в Минобрнауки РФ, сообщила 13 ноября пресс-служба Кемеровского государственного университета (КемГУ).

По словам ректора Кемеровского госуниверситета Александра Просекова, развитие инфраструктуры вуза позволит привлечь в Кузбасс большее количество абитуриентов, в том числе из других регионов и стран.

Общежитие будет располагаться в шаговой доступности от учебных корпусов и бассейна. Средства на проектирование и экспертизу будут выделены из субсидии Минобрнауки, которую КемГУ получил по итогам конкурса опорных вузов за 2018 год.

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