Кемеровский активист объяснил, почему ему приходится «почти жить» в вузе

Кемерово, , 08:30 — REGNUM Кемеровский студент Артур Бучилин, исполняющий обязанности командира Штаба студенческих отрядов Кемеровского государственного университета (КемГУ), сообщил о новых возможностях, которые дала ему учеба, а также объяснил, почему большую часть времени проводит за работой, сообщает 12 октября пресс-служба вуза.

По собственному признанию активиста, он начал участвовать в патриотических акциях и в деятельности строительных и педагогических отрядов с первого курса. В итоге добился рекомендации на должность и.о. командира штаба студотрядов.

«Для меня отряды — это больше, чем просто организация. Вторая семья, вторая жизнь. Новые знакомства, друзья, возможности. Где-то можно попробовать проявить себя», — сказал он.

«Чтобы вы понимали, дома я только сплю. С 8 утра до 11 вечера я в университете, здесь почти живу. Это все не ради денег. Отряды существуют для того, чтобы приносить пользу, чтобы оставить после себя след», — объяснил Бучилин.

Обращаясь к первокурсникам, он посоветовал им не бояться и не стесняться делать то, что умеют, и особенно заниматься делом, к которому лежит душа.

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