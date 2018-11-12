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Петербуржец устроился на унитазе посреди Невского проспекта

Общество

Способы привлечения внимания ради популярности в сети становятся все экстравагантнее

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Петербуржец устроился на унитазе посреди Невского проспекта
Иллюстрация: Скриншот страницы во «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
Петербуржец устроился на унитазе посреди Невского проспекта

Санкт-Петербург, 12 ноября 2018, 15:09 — REGNUM  На Невском проспекте неизвестный мужчина в халате, солнцезащитных очках и домашних тапках сидел на унитазе с газетой в руке. Таким образом он решил устроить необычный розыгрыш окружающих. Очевидцы опубликовали в социальных сетях фото и видео пранка. Причём многие из жителей Петербурга оказались весьма недовольны такой затеей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

https://twitter.com/romameyher/status/1061745320013361152

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Петербуржец устроился на унитазе посреди Невского проспекта
Иллюстрация: Скриншот страницы во «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
Петербуржец устроился на унитазе посреди Невского проспекта

Участников группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» возмутило, что пранкера не арестовала полиция за нарушение ПДД. Однако вскоре в комментариях появилось видео от самого участника акции, которым оказался некий Денис Т. В ролике видно, что молодой человек общается с правоохранителями.

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Петербуржец устроился на унитазе посреди Невского проспекта
Иллюстрация: Скриншот страницы во «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
Петербуржец устроился на унитазе посреди Невского проспекта

«Мы снимали пранк. Знали, что заберут. Скоро видос будет», — объяснил Денис.

Ранее казанский блогер Нариман Хушуллин также устроил необычный розыгрыш. С помощью друзей он инсценировал похищение человека, чтобы заснять на камеру реакцию прохожих. В итоге полицейские задержали молодых людей.

Читайте ранее в этом сюжете: Блогеры в шутку похитили человека, но по-настоящему оказались за решеткой

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