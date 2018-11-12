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На северо-востоке Нигерии расширяются масштабы эпидемии холеры

Общество

Особенное беспокойство вызывают перенаселенные лагеря беженцев

Майдугури, Нигерия, 12 ноября 2018, 14:06 — REGNUM  Эпидемия холеры быстрыми темпами распространяется по северо-востоку Нигерии, заявил 12 ноября в организации «Норвежский совет по делам беженцев» (Norwegian Refugee Council), сообщает французское издание Le Figaro.

Затронутые регионы включают в себя штаты Борно, Адамава и Йобе, в которых правительство страны ведет борьбы с радикалами из «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Болезнь быстро распространяется в лагерях беженцев, которые не имеют полноценного доступа к санитарной инфраструктуре», — отметила Джанет Шерено, директора подразделения в Нигерии.

«Сезон дождей лишь обострил ситуацию», — добавила она.

Особенные опасения у организации вызывает «слишком сильная концентрация людей» в лагерях для беженцев.

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Холера
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