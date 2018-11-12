На северо-востоке Нигерии расширяются масштабы эпидемии холеры

Майдугури, Нигерия, , 14:06 — REGNUM Эпидемия холеры быстрыми темпами распространяется по северо-востоку Нигерии, заявил 12 ноября в организации «Норвежский совет по делам беженцев» (Norwegian Refugee Council), сообщает французское издание Le Figaro.

Затронутые регионы включают в себя штаты Борно, Адамава и Йобе, в которых правительство страны ведет борьбы с радикалами из «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Болезнь быстро распространяется в лагерях беженцев, которые не имеют полноценного доступа к санитарной инфраструктуре», — отметила Джанет Шерено, директора подразделения в Нигерии.

«Сезон дождей лишь обострил ситуацию», — добавила она.

Особенные опасения у организации вызывает «слишком сильная концентрация людей» в лагерях для беженцев.