Илона Маска зовут в Якутию — протестировать электрокары Tesla в -70

Якутск, , 07:50 — REGNUM Американского инженера, изобретателя, предпринимателя и миллиардера Илона Маска пригласили посетить Полюс холода — посёлок Оймякон, который располагается в Якутии. Температура воздуха там может достигать — 70 градусов, и, по мнению якутян, при таких температурах можно было бы протестировать электрокары Tesla, которые производит компания, которую возглавлял Илон Маск, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Якутия — настоящий космос, — цитирует «Российская газета» директора Арктического инновационного центра СВФУ Дмитрия Попова. — Дело не только в холоде и экстремальных температурных амплитудах, Илона Маска могут заинтересовать разработки якутских ученых в области морозостойких материалов, в частности, методы соответствия частиц сверхвысокомолекулярного полиэтилена с наночастицами».

Дмитрий Попов также высказал мнение, что территория посёлка Оймякон оптимально подходит под строительство космодрома. Авторы обращения к Илону Маску также намерены продемонстрировать высокий уровень аэрокосмического образования школьников Якутии — живущие в республике дети делают отличные проекты по космонавтике, программируют и запускают наноспутники, которые являются аналогами космических аппаратов. Инициативная группа якутян, отправивших Илону Маску обращение, считает, что среди жителей Якутии есть потенциальный космонавт и необходимо заняться его подготовкой.

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Как сообщало ИА REGNUM, в компании Илона Маска ранее положительно оценили разработки якутского учёного, изобретателя уникального ядерного генератора Анатолия Чомчоева.

Механизм действия разработанного Анатолием Чомчоевым атомного генератора принципиально отличается от тех, которые используются сейчас, тем, что охлаждение происходит не за счёт воды, а с использованием воздуха и конструктивно-технических решений. Благодаря этому атомный генератор не является взрывоопасным. По словам изобретателя, один такой атомный генератор нового поколения может обеспечивать теплом и электричеством населённый пункт с 500 жителями бесперебойно в течение 50 лет.

«На работу к Илону Маску зовут, его заместитель говорит мне: «Бросай всё! В России никогда не поймут инновационные технологии, а здесь всё будет — и испытания, и площадки, и финансирование». А я жду и надеюсь, что величайший прорыв в истории человечества начнется в Якутии. Ведь в первую очередь это положительно отразится на жизни арктических районов, где и так нелегко», — признался изобретатель.

Напомним, в ближайшее время Илон Маск покинет пост председателя директоров после того, ка заявил в соцсетях о своём намерении сделать компанию Tesla частной и выкупить все акции по $420, то есть выше их рыночной цены. Впоследствии он отказался от своих планов, что стало поводом заподозрить его в мошенничестве с целью повлиять на курс акций. Комиссия по ценным бумагам возбудила против Маска уголовное дело.